ملف عـــــــدالة
ثلاثة أسئلة: بصمات دولية
ما هي البصمات التي باتت تحملها جرائم السطو على البنوك في السنوات الأخيرة؟ يظهر لي من خلال تتبعي الشخصي لملفات معروضة على القضاء ومحاكمة المتهمين واستدعاء الشهود والمصرحين وكذا الاطلاع على محتويات الكاميرات المركونة بالوكالات أو الشوارع العمومية، أو الخبرات المجراة على هذا النوع من العمليات، أن هذه الملفات تحملأكمل القراءة »
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