fbpx
ملف عـــــــدالة

ثلاثة أسئلة: بصمات‭ ‬دولية

منذ 17 ثانية
ما‭ ‬هي‭ ‬البصمات‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تحملها‭ ‬جرائم‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة؟ ‭‬يظهر‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تتبعي‭ ‬الشخصي‭ ‬لملفات‭ ‬معروضة‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬ومحاكمة‭ ‬المتهمين‭ ‬واستدعاء‭ ‬الشهود‭ ‬والمصرحين‭ ‬وكذا‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬محتويات‭ ‬الكاميرات‭ ‬المركونة‭ ‬بالوكالات‭ ‬أو‭ ‬الشوارع‭ ‬العمومية،‭ ‬أو‭ ‬الخبرات‭ ‬المجراة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العمليات،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬تحمل‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.