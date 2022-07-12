fbpx
أســــــرة

التبول المتكرر… إحراج وتوتر

منذ 25 ثانية
أسباب كثيرة تؤدي إليه وإغفال العلاج يفاقم الوضع الصحي التبول المتكرر، من المشاكل الصحية التي تسبب إحراجا كبيرا للكثير من الأشخاص، والتي تؤثر على جودة حياة المصاب. في هذه الورقة، نتحدث عن أهم أسباب التبول المتكرر،  من بينها “المثانة العصبية”، والتي من أعراضها زيادة عدد مرات الحاجة للتبول عن سبعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 25 ثانية



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.