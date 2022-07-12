أســــــرة
التبول المتكرر… إحراج وتوتر
أسباب كثيرة تؤدي إليه وإغفال العلاج يفاقم الوضع الصحي التبول المتكرر، من المشاكل الصحية التي تسبب إحراجا كبيرا للكثير من الأشخاص، والتي تؤثر على جودة حياة المصاب. في هذه الورقة، نتحدث عن أهم أسباب التبول المتكرر، من بينها “المثانة العصبية”، والتي من أعراضها زيادة عدد مرات الحاجة للتبول عن سبعأكمل القراءة »
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