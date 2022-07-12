الرياضة
رسالة رياضية: لاعبون
يحتاج ملف انتقالات اللاعبين إلى مراجعة شاملة، لأن ما يحدث في الواقع أخطر بكثير من مجرد عدم قدرة ناد على أداء ما بذمته للاعبيه، حسب عقودهم. فعندما تسمح الجامعة لأندية لا تحترم شروط التوازن المالي، ولا تقدم الضمانات المالية، بانتداب لاعبين، فإن ذلك يؤثر بطبيعة الحال على تكافؤ الفرص معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا