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الصباح الفني

دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بالرباط

منذ 27 ثانية
دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
ستحيي‭ ‬الفنانة‭ ‬دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭ ‬حفلا‭ ‬فنية‭ ‬يوم‭ ‬ثالث‭ ‬وعشرين‭ ‬يوليوز‭ ‬المقبل‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬بمرافقة‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬بقيادة‭ ‬صلاح‭ ‬المرسلي‭ ‬الشرقاوي‭.‬ واشتهرت‭ ‬دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭ ‬بتقديمها‭ ‬للفن‭ ‬الإنساني‭ ‬الملتزم‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الفن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أصالته‭ ‬وتقريبه‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬والمستمع‭ ‬الغربي‭.‬أكمل القراءة »


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