الصباح الفني
دلال أبو آمنة في حفل بالرباط
ستحيي الفنانة دلال أبو آمنة حفلا فنية يوم ثالث وعشرين يوليوز المقبل بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة صلاح المرسلي الشرقاوي. واشتهرت دلال أبو آمنة بتقديمها للفن الإنساني الملتزم وتعمل على تطوير الفن الفلسطيني من خلال حرصها على الحفاظ على أصالته وتقريبه من جيل الشباب والمستمع الغربي.أكمل القراءة »
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