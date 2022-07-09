برقيات التهاني بعيد الأضحى تتقاطر على الملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب رئيس جمهورية مصر العربية، في هذه البرقية، لجلالة الملك وللشعب المغربي الشقيق عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذا العيد على جلالته وعلى الشعبين المغربي والمصري وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومما جاء في برقية عبد الفتاح السيسي “إن عيد الأضحى المبارك لمناسبة عظيمة تجسدت فيها أسمى معاني التضحية والامتثال للأوامر الإلهية، وفيها يجتمع الحجيج من كل حدب وصوب في أطهر بقاع الأرض في مشهد مهيب تتجلى فيه أرفع معاني الإخاء والوحدة التي تربط بين أبناء الأمة الإسلامية. وما أحوجنا اليوم إلى استحضار روح التضامن والترابط بين شعوب الأمة وصولا إلى مستقبل يسوده السلام والرخاء لجميع المسلمين حول العالم”.

وعبر الرئيس المصري عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك وبالمزيد من التقدم والازدهار والرقي للشعبين الشقيقين.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم.

وأعرب رئيس النيجر، في هذه البرقية، عن تمنياته بالصحة والنجاح لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية، وبالسلام والازدهار للمملكة المغربية.

وقال .. “إنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لجلالتكم مشاعر الصداقة والتقدير، وكذا متمنياتي بأمة إسلامية قوية أكثر من أي وقت مضى، يوحدها الإيمان وتحفزها القيم المشتركة للأخوة والتضامن”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس الكازاخستاني، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الكازاخستاني، عن أحر التهاني لجلالة الملك، وللشعب المغربي.

وأضاف في هذه البرقية أن هذا العيد المقدس يبرز بجلاء قيم الرحمة والبر والإحسان التي تميز الأمة الإسلامية، ويحتل مكانة بارزة في الكنز الروحي للمسلمين، معربا عن متمنياته بأن يحمل هذا العيد السلام والرخاء ويعزز التضامن بين الشعبين المغربي والكازاخستاني.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب ولي عهد الكويت، في هذه البرقية، عن أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات الأخوية مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك وهو يتمتع بموفور الصحة والعافية وحسن التوفيق، وعلى المملكة المغربية وشعبها الشقيق بالرفعة والتقدم والنماء في ظل جلالته الميمون، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية كافة وقد تحققت كل تطلعاتها في مستقبل يسوده الخير والرخاء والازدهار.