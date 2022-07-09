برقيات تهنئة للملك من كل بقاع العالم

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “فيطيب لي أن أغتنم مناسبة احتفالات الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، لأبعث إلى جلالة أخي العزيز، باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، بأحر التهاني القلبية وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها عليكم وأنتم تنعمون بدوام الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان عمان، هيثم بن طارق.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا والأمة الإسلامية تستقبل أيام عيد الأضحى المبارك أن نبعث إلى جلالتكم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لشخصكم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونة بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الجليلة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخيرات والبركات، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف.

وأعرب ميرضيائيف، في هذه البرقية، لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يمنح الأمة الإسلامية الشعور بالسرور والابتهاج والرضا.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنني على يقين راسخ بأن علاقات التعاون التي أقيمت بيننا على أساس الثقة والاحترام المتبادلين والصداقة التقليدية سوف تتطور مستقبلا بجهودنا المشتركة”.

وتضرع رئيس أوزبكستان إلى الله تعالى، في هذه الأيام المباركة، أن يمتع جلالة الملك بالصحة ويوفق جلالته في أعماله النبيلة، وأن يعيدها على الشعب المغربي الصديق بالسلام والرخاء والتقدم.

وتوصل أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من رئيس الجمهوية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأعرب الرئيس الموريتاني، في هذه البرقية، لجلالة الملك عن أحر التهاني وأطيب التبريكات، متمنيا للشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والنماء، وسائلا المولى العلي القدير أن يعيد، على الشعبين الشقيقين وسائر شعوب الأمة الإسلامية، هذه المناسبة الميمونة، بالخير والرفاه.

وتوصل أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعرب ولي عهد مملكة البحرين، في هذه البرقية، عن أجمل عبارات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق الأمنيات الأخوية لجلالة الملك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب العاهل البحريني، في هذه البرقية، لجلالة الملك عن أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بكل أماني الخير والمسرة، ضارعا إلى الله القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمـة وأمثالها على جلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق فـي ظـل القيادة الحكيمـة لجلالته بـدوام التقدم والازدهار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.