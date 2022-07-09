بمناسبة عيد الأضحى … الملك يتوصل ببرقيات التهاني

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس تركمنستان، سيردار بيردي محمدوف، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس التركماني، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الصديق بالسلام والرفاهية والازدهار.

ومما جاء في برقية الرئيس التركماني “أعتقد أن هذه المناسبة المباركة ستعزز الوحدة والاحترام المتبادل والتضامن والسلام داخل الأمة الإسلامية قاطبة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس اتحاد جزر القمر، أزالي أسوماني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس أزالي أسوماني، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن شعب وحكومة جزر القمر، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك وللأسرة الملكية الكريمة، وبالرفاهية والنماء والازدهار للشعب المغربي الشقيق.

وتضرع الرئيس القمري، بهذه المناسبة، إلى الله العلي القدير، بأن “يوفقنا في الجهود المبذولة من أجل مزيد من السلم والأمن والاستقرار والتطور المشترك ببلدينا وبالعالم أجمع”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة للمنظمة والهيئات التابعة لها، عن أحر التمنيات وأطيبها لجلالة الملك، راجيا من العلي القدير “أن يعيد أمثال هذه المناسبة السعيدة على جلالتكم وقد تحقق على أيديكم ما تصبون إليه من تقدم ورخاء للمملكة المغربية، ومن عز وسؤدد للأمة الإسلامية جمعاء”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذه البرقية، لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله العلي القدير أن يعيده على جلالته بالصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بالخير والرفاهية، وعلى المملكة المغربية والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس.

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدنا أن نتقدم لجلالتكم، ومن خلالكم للحكومة والشعب المغربي الشقيق بأسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله تعالى عليكم وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة والتوفيق، وعلى المملكة المغربية الشقيقة حكومة وشعبا، والشعوب كافة بالخير واليمن والبركات”.