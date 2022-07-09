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ملف الصباح

حين‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬أموال

منذ 4 دقائق
مسؤولون‭ ‬جامعيون‭ ‬تسلموا‭ ‬رشاوي‭ ‬مقابل‭ ‬التوظيف‭       (‬أرشيف‭) ‬
فضيحة‭ ‬جامعة‭ ‬طنجة‭ ‬كشفت‭ ‬تسريب‭ ‬امتحانات‭ ‬وتوظيفات‭ ‬مقابل‭ ‬الملايين لم‭ ‬يعد‭ ‬الغش‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬الهواتف‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الامتحانات‭ ‬للاستعانة‭ ‬بمحرك‭ ‬البحث‭ ‬العالمي‭ ‬الشهير‭ “‬غوغل‭” ‬أو‭ ‬تلقي‭ ‬الأجوبة‭ ‬الجاهزة‭ ‬عبر‭ ‬تقنيات‭ ‬التراسل‭ ‬الفوري‭ “‬واتساب‭”‬،‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬الجامعة‭ ‬المغربية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مراكمة‭ ‬الأموال‭ ‬وبناء‭ ‬الفيلات‭.‬ وكشفت‭ ‬واقعة‭ ‬فضائح‭أكمل القراءة »


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