ملف الصباح
حين يتحول إلى جرائم أموال
فضيحة جامعة طنجة كشفت تسريب امتحانات وتوظيفات مقابل الملايين لم يعد الغش يقتصر فقط على إدخال الهواتف إلى مراكز الامتحانات للاستعانة بمحرك البحث العالمي الشهير “غوغل” أو تلقي الأجوبة الجاهزة عبر تقنيات التراسل الفوري “واتساب”، بل امتد إلى وسط الجامعة المغربية، من أجل مراكمة الأموال وبناء الفيلات. وكشفت واقعة فضائحأكمل القراءة »
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