الرياضة
خيسوس يصل لأرسنال
أنهى أرسنال تعاقده مع البرازيلي غابرييل خيسوس، قادما من مانشستر سيتي، بقيمة 45 مليون أورو. واستغل أرسنال رغبة أبطال إنجلترا في تسريح خيسوس، بعد التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، من دورتموند، ليدخل الفريق اللندني في مفاوضات مع «السيتي»، كللت بالنجاح. ولم ير الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أيأكمل القراءة »
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