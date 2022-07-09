fbpx
الرياضة

خيسوس يصل لأرسنال

منذ 23 دقيقة
أنهى أرسنال تعاقده مع البرازيلي غابرييل خيسوس، قادما من مانشستر سيتي، بقيمة 45 مليون أورو. واستغل أرسنال رغبة أبطال إنجلترا في تسريح خيسوس، بعد التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، من دورتموند، ليدخل الفريق اللندني في مفاوضات مع «السيتي»، كللت بالنجاح. ولم ير الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 دقيقة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.