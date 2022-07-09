الرياضة
رفع عدد المنتخبات الإفريقية بالأولمبياد
تطبيق القرار بداية من دورة باريس 2024 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، تعديل عدد المقاعد الممثلة للقارات المختلفة في دورات الألعاب الأولمبية، بداية من دورة باريس المقبلة، والمقرر إقامتها في 2024. وحسب تقارير إعلامية مقربة من اللجنة الأولمبية، فإن الاتحاد الدولي سمح بزيادة عددأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا