fbpx
الرياضة

رفع عدد المنتخبات الإفريقية بالأولمبياد

منذ 8 دقائق
تطبيق القرار بداية من دورة باريس 2024 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، تعديل عدد المقاعد الممثلة للقارات المختلفة في دورات الألعاب الأولمبية، بداية من دورة باريس المقبلة، والمقرر إقامتها في 2024. وحسب تقارير إعلامية مقربة من اللجنة الأولمبية، فإن الاتحاد الدولي سمح بزيادة عددأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.