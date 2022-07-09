الرياضة
وقفة احتجاجية لمدربي أولمبيك اليوسفية
طالبوا بصرف أجورهم الشهرية وهددوا بالاعتصام في العيد نظم مدربون ومؤطرون بالفروع المنضوية تحت لواء أولمبيك اليوسفية، وقفة احتجاجية، أول أمس (الخميس)، أمام مقر النادي. وقال المحتجون ل”الصباح” إن المكتب المديري لم يصرف لهم راتبي ماي ويونيو، وحرمهم من منحة العيد، ورغم اتصالاتهم المتكررة بعدد من المسؤولين إلا أن كلأكمل القراءة »
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