الرياضة
«السيتي» يخطف فيليبس
خطف مانشستر سيتي الإنجليزي كالفين فيليبس، لاعب ليدز يونايتد، ب 40 مليون أورو، في صفقة نارية في «البريمير ليغ». ورغم اهتمام فرق كثيرة باللاعب، الذي اعتبر ضمن نجوم الموسمين الماضيين، فإن مانشستر سيتي حسم الأمر، بمفاوضات مبكرة مع ليدز، إذ قدم المبلغ المطلوب. وأصر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، علىأكمل القراءة »
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