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الرياضة

“الجندي المجهول” يغادر خريبكة

منذ 7 دقائق
علمت «الصباح» أن المدير التقني البلجيكي مالكوك إيرول، فسخ عقده مع أولمبيك خريبكة. واستفاد أولمبيك خريبكة من تجربة إيرول لمدة موسمين ونصف الموسم، إذ ساهم في منح الإضافة لمجموعة من اللاعبين الذين يمارسون مع فئة الكبار، وأصبحوا من نجوم البطولة، مثل أيمن أواني وزكرياء الصافي ومحمد قسو وأنور سطيلة وزينأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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