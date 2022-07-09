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منذ 7 دقائق
شعيل وألبوم “لاهي” أعلن الفنان نبيل شعيل قرب إصدار ألبومه الجديد “لاهي”، حيث نشر مقطع فيديو لإيقاع الأغنية الرئيسية، وكتب عليه “أغنية لاهي، إيقاع جديد رفيحي، كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، وتوزيع مهند خضر”. ويتضمن الألبوم الجديد لشعيل أربع أغنيات فقط، تعاون فيها مع نخبة من صناع الفن. وأعلنت شركة “روتانا”أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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