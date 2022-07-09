اذاعة وتلفزيون
مشاهير
شعيل وألبوم “لاهي” أعلن الفنان نبيل شعيل قرب إصدار ألبومه الجديد “لاهي”، حيث نشر مقطع فيديو لإيقاع الأغنية الرئيسية، وكتب عليه “أغنية لاهي، إيقاع جديد رفيحي، كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، وتوزيع مهند خضر”. ويتضمن الألبوم الجديد لشعيل أربع أغنيات فقط، تعاون فيها مع نخبة من صناع الفن. وأعلنت شركة “روتانا”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا