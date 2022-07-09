الرياضة
«البارصا» ينتدب كيسيي
قدم برشلونة الإيفواري فرانك كيسيي، قبل أيام، بعد انتدابه من ميلان، لاعبا حرا. ووقع كيسيي عقدا مع برشلونة إلى غاية 2026، بعدما لعب لفرق كثيرة في السابق، من بينها أتلانتا وتشيزينا الإيطاليان. ويلعب كيسيي وسط ميدان دفاعي، إذ قدم مستوى جيدا في ميلان، قبل أن يقرر برشلونة التحرك لانتدابه، معأكمل القراءة »
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