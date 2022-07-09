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بوحسين يطلق “إساقسا كيك الخير”
أطلق الفنان فولان بوحسين أغنيته الجديدة بعنوان “إساقسا كيك الخير” من ألبوم “أمارك”، المدعم من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وتم تسجيل أغنية “إساقسا كيك الخير” بثلاثة استوديوهات بكل من أكادير والبيضاء وباريس، والتي تحمل كلماتها رسالة تتجلى في أهمية توطيد العلاقات بين الأقارب والتآزر بين الأفراد واستحضار القيم الإسلاميةأكمل القراءة »
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