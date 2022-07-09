اذاعة وتلفزيون
تفاصيل مهرجان “تيميتار”
فعالياته اقتصرت على يومين ومشاركة حوالي 50 فنانا أعلن منظمو مهرجان “تيميتار” عن تنظيم النسخة 17، يومي 15 و16 يوليوز الجاري، بعد غياب دام عامين متتاليين لأسباب تعود إلى الإجراءات الاحترازية تفاديا لتداعيات جائحة كورونا. وحافظت جمعية “تيميتار” المنظمة للمهرجان على شعار “الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم”، إلا أنه اقتصرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا