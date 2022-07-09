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تفاصيل مهرجان “تيميتار”

منذ 8 دقائق
فعالياته اقتصرت على يومين ومشاركة حوالي 50 فنانا أعلن منظمو مهرجان “تيميتار” عن تنظيم النسخة 17، يومي 15 و16 يوليوز الجاري، بعد غياب دام عامين متتاليين لأسباب تعود إلى الإجراءات الاحترازية تفاديا لتداعيات جائحة كورونا. وحافظت جمعية “تيميتار” المنظمة للمهرجان على شعار “الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم”، إلا أنه اقتصرأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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