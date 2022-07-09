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الرياضة

كواليس ديربي المتناقضات

منذ 7 دقائق
الوداد واصل تألقه والركراكي يعلن الرحيل والبدراوي ينتفض واصل الوداد الرياضي تألقه هذا الموسم، بتأهله إلى نصف نهاية كأس العرش، على حساب الرجاء (2-0)، أول أمس (الخميس)، في ديربي دون جمهور، لعب بالعربي الزاولي. واعتبرت المباراة هامة لعدد من لاعبي الفريقين، الذين لعبوا آخر مباراة لهم، من بينهم أشرف داريأكمل القراءة »


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