الرياضة
ليفربول يقدم كارفاليو
قدم ليفربول لاعبه الجديد فابيو كارفاليو، لاعب فولهام، وأفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم الماضي. وعرف مسلسل توقيع ليفربول مع كارفاليو أحداثا درامية، منذ يناير الماضي، إذ أنهى النادي ترتيبات التوقيع للبرتغالي، في «الميركاتو» الشتوي الماضي، غير أن الاتحاد الإنجليزي رفض تسجيل الصفقة، بسبب تأخر «الريدز» في إرسالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا