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الرياضة

ليفربول يقدم كارفاليو

منذ 7 دقائق
قدم ليفربول لاعبه الجديد فابيو كارفاليو، لاعب فولهام، وأفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم الماضي. وعرف مسلسل توقيع ليفربول مع كارفاليو أحداثا درامية، منذ يناير الماضي، إذ أنهى النادي ترتيبات التوقيع للبرتغالي، في «الميركاتو» الشتوي الماضي، غير أن الاتحاد الإنجليزي رفض تسجيل الصفقة، بسبب تأخر «الريدز» في إرسالأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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