الصباح الفني
آيت داود تحتفي بالأكاديمي المودن
صاحب «الكتابة والتحول» يكرم بمسقط رأسه بإقليم الصويرة يحظى الأكاديمي والباحث والمترجم البروفيسور حسن المودن، ، باحتفاء وتكريم من قبل المجلس الجماعي لآيت داود بإقليم الصويرة، يوم 12 يوليوز الجاري ابتداء من الخامسة عصرا بدار الفتاة، وبتنسيق مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة. وتأتي هذه الاحتفالية بالبروفيسور المودن، حسب المنظمين،أكمل القراءة »
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