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الصباح الفني

آيت‭ ‬داود‭ ‬تحتفي‭ ‬بالأكاديمي‭ ‬المودن

منذ 8 دقائق
البروفسور‭ ‬حسن‭ ‬المودن‭           (‬خاص‭)‬
صاحب‭ ‬‮«‬الكتابة‭ ‬والتحول‮»‬‭ ‬يكرم‭ ‬بمسقط‭ ‬رأسه‭ ‬بإقليم‭ ‬الصويرة يحظى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والباحث‭ ‬والمترجم‭ ‬البروفيسور‭ ‬حسن‭ ‬المودن،‭ ‬،‭ ‬باحتفاء‭ ‬وتكريم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬لآيت‭ ‬داود‭ ‬بإقليم‭ ‬الصويرة،‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الخامسة‭ ‬عصرا‭ ‬بدار‭ ‬الفتاة،‭ ‬وبتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لموظفي‭ ‬الجماعة‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بالبروفيسور‭ ‬المودن،‭ ‬حسب‭ ‬المنظمين،‭أكمل القراءة »


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