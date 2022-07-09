ملف الصباح
زلــزال أخلاقي
العسري: إعادة الاعتبار إلى التربية تبدأ من الحرب على مظاهر الغش والزيف والتفاهة بات الغش في الامتحانات في جميع المستويات، ظاهرة تتفاقم سنة بعد سنة، مسجلة أرقاما مخيفة تسائل جميع مكونات المنظومة التربوية والمجتمع برمته. وإذا كانت الظاهرة في السابق، حاضرة باعتبارها ممارسة شاذة، لا تثير الانتباه، بالنظر إلىأكمل القراءة »
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