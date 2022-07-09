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زلــزال‭ ‬أخلاقي ‬

منذ 8 دقائق
الظاهرة تهدد بتدمير كلي للمدرسة (أرشيف)
العسري‭: ‬إعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬إلى‭ ‬التربية‭  ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬مظاهر‭ ‬الغش‭ ‬والزيف‭ ‬والتفاهة ‭  ‬بات‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬الامتحانات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬ظاهرة‭ ‬تتفاقم‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬سنة،‭ ‬مسجلة‭ ‬أرقاما‭ ‬مخيفة‭ ‬تسائل‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬المنظومة‭ ‬التربوية‭ ‬والمجتمع‭ ‬برمته‭.‬ وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬حاضرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬ممارسة‭ ‬شاذة،‭ ‬لا‭ ‬تثير‭ ‬الانتباه،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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