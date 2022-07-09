الرياضة
لوكاكو يعود لإنتر
عاد البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى إنتر ميلان، معارا من تشيلسي، بعدما أصر على مغادرة الفريق اللندني. وسبق للوكاكو أن أبلغ مسؤولي الفريق نيته الرحيل، بعد أشهر قليلة من انتقاله إليه، وهو ما أثار حفيظة جماهير تشيلسي، التي طالبت بمعاقبة اللاعب. وانتهى المطاف بلوكاكو بنيل مراده، والعودة لإنتر، معتبرا أن رحيلهأكمل القراءة »
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