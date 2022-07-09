fbpx
الرياضة

إناث “الكوديم” للسلة يفزن باللقب 16

منذ 3 دقائق
حقق النادي المكناسي لكرة السلة لقب بطولة القسم الممتاز، ضمن الموسم الرياضي الحالي، عقب تغلبه على الجيش الملكي بحصة 56 مقابل 44، في المباراة النهائية التي جرت أطوارها الأربعاء الماضي، بقاعة المركز الرياضي العسكري ضاحية مدينة سلا. وحقق الفريق اللقب السادس عشر في بطولة القسم الممتاز. وسلم مصطفى أوراش، رئيسأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.