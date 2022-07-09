الرياضة
إناث “الكوديم” للسلة يفزن باللقب 16
حقق النادي المكناسي لكرة السلة لقب بطولة القسم الممتاز، ضمن الموسم الرياضي الحالي، عقب تغلبه على الجيش الملكي بحصة 56 مقابل 44، في المباراة النهائية التي جرت أطوارها الأربعاء الماضي، بقاعة المركز الرياضي العسكري ضاحية مدينة سلا. وحقق الفريق اللقب السادس عشر في بطولة القسم الممتاز. وسلم مصطفى أوراش، رئيسأكمل القراءة »
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