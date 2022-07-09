اذاعة وتلفزيون
الاحتجاجات تصل “ليزاداك”
الأساتذة طالبوا بالإسراع بإخراج مرسوم هيأة التدريس الفني بالمعهد سطر أساتذة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، برنامجا نضاليا احتجاجا على توقيف الحوار معهم، والتراجع عن تحقيق مطالبهم. ونفذ الأساتذة تصعيدهم الاحتجاجي، وقاطعوا الثلاثاء الماضي المداولات الخاصة بنتائج نهاية الموسم الجامعي، وبالموازاة مع ذلك نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد. كماأكمل القراءة »
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