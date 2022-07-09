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الصباح الفني

جنات‭ ‬تصور‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬بلبنان

منذ 8 دقائق
حلت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬بلبنان،‭ ‬حيث‭ ‬اختار‭ ‬مخرج‭ ‬العمل‭ ‬فادي‭ ‬حداد‭ ‬بيروت‭ ‬فضاء‭ ‬لإنجازه‭. ‬وتعاونت‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬أغانيها‭ ‬مع‭ ‬كاتب‭ ‬الكلمات‭ ‬محمد‭ ‬رفاعي‭ ‬والملحن‭ ‬أحمد‭ ‬زعيم،‭ ‬وهي‭ ‬عمل‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬باللهجة‭ ‬المصرية‭.‬ وتستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬لطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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