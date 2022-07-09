الصباح الفني
جنات تصور فيديو كليب بلبنان
حلت، أخيرا، الفنانة جنات مهيد من أجل تصوير فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية بلبنان، حيث اختار مخرج العمل فادي حداد بيروت فضاء لإنجازه. وتعاونت الفنانة جنات في أحدث أغانيها مع كاتب الكلمات محمد رفاعي والملحن أحمد زعيم، وهي عمل اختارت أن يكون باللهجة المصرية. وتستعد الفنانة جنات لطرح مجموعة منأكمل القراءة »
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