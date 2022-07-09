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أفلام “لأنها أبدعت” على “نتفليكس”
أعلنت شركة “نتفليكس” عن إطلاق مجموعة جديدة من الأفلام تحت عنوان “لأنها أبدعت”، تتضمن 21 فيلما لمبدعات في مجال صناعة الأفلام من مختلف أرجاء العالم العربي. وتضم المجموعة فيلم “حرمة” للمخرجة السعودية عهد كامل، و”بنت وردان” للمخرجة الكويتية ميساء المؤمن، وفيلم ” ليالي بلا نوم” للمخرجة المصرية ماجي مرجان، وفيلمأكمل القراءة »
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