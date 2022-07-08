رقم قياسي جديد لفيلم “الإخوان”

حقق فيلم “الإخوان” من إنتاج إدريس شحتان، مدير قناة “شوف تي في” الرائدة وطنيا، رقما قياسيا جديدا، إذ تابعه نصف مليون مغربي في ظرف أقل من شهرين عن صدوره، وهو ما يعكس الإقبال الكبير للمغاربة عليه، رغم عائق قلة القاعات السينمائية.

وكما كان منتظرا عرف الفيلم إقبالا قياسيا في الفترة الماضية، بفعل اهتمامه بنبض الشارع، وعكسه لواقع الشعب المعيشي.

وقال إدريس شحتان، في تصريح خص به “الصباح”، إن الفيلم عكس نفس الخط التحريري لقناة “شوف تي في”، من نبض الشعب، ويحكي هموم المواطنين والهموم الكبرى التي يعيشها معظم الشعب المغربي، بالإضافة إلى اعتماده على فنانين معروفين على الصعيد الوطني ولديهم حس كوميدي نقدي، وهو ما ساهم في تحقيقه لهذا النجاح الكبير.

وأضاف شحتان في التصريح نفسه، أن الفيلم حقق رقما قياسيا، إذ تابعه نصف مليون شخص في ظرف أقل من شهرين، ومتوقع نجاح أكبر مع عطلة العيد ودخول الجالية المغربية من الخارج.

وقال شحتان إنه كان يتوقع نجاح الفيلم قبل صدوره، لأنه استمد الروح والقوة نفسها التي تميزت بها قناة “شوف تي في” في الفترة السابقة، إذ كان لها إقبال جماهيري كبير، لأنها تنقل هموم ومعاناة الشعب المغربي عن قرب.

ومن المتوقع أن تتواصل هذه الإنتاجات مستقبلا، بما أنها وصلت لقلب الشارع المغربي، الذي تعاطف معها بشكل كبير، وأظهر ميوله واهتمامه بهذه الإصدارات التي تتحدث عن همومه وتتقاسم معه التفكير ذاته.