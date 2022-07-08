الأولى
الحبس لبرلماني “جشة هشة”
قضاة الأموال اعتبروا أن تفويته سبعة ملايين للستاتي تبديد للمال العام أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال الابتدائية بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الأربعاء)، حكما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق البرلماني المثير للجدل عبد النبي عيدودي المنتمي لحزب الحركة الشعبية عن دائرة سيدي قاسم، وصاحبأكمل القراءة »
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