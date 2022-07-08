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تلميذ هشم سيارة أستاذ منعه من الغش

منذ 6 دقائق
لم تستسغ الأطر التربوية التي أشرفت على المراقبة في امتحانات الثالثة إعدادي، التي جرت الثلاثاء الماضي، ما تعرض له أستاذ بسبب مزاولته مهامه في الحراسة في يوم الامتحان، إذ نددت بتصرفات صدرت عن تلاميذ، لم تتوقف عند التهديد، بل امتدت إلى ترصد سيارة الأستاذ الضحية وتكسير زجاجها الواقي الأمامي، انتقاماأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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