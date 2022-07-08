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رفض السراح لملياردير السطو على العقارات
طعن الوكيل العام للملك حرمه ومتهمين من قضاء العيد خارج أسوار السجن انتهت الضجة الإعلامية التي خلفها قرار قاضي التحقيق لدى استئنافية الناظور بمنح السراح المؤقت لملياردير متابع في ملف للسطو على العقارات، بإلغاء الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة نفسها، أول أمس (الأربعاء)، قرار قاضي التحقيق، لتضع حدا للتأويلات التيأكمل القراءة »
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