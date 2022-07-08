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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 5 دقائق
< مسجد علمت "الصباح" أن إغلاق مسجد شبار بحي "باريو" في تطوان، جاء بناء على قرار مندوبية الشؤون الإسلامية، بعد حادث انهيار تسبب في إصابة مصليين. وأوردت مصادر متطابقة أن المسجد، الواقع بشارع عبد الكريم الخطابي، تعرض جزء من سقفه لانهيار، الاثنين الماضي، أثناء أداء صلاة العشاء، ما أسفر عنأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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