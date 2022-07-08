مجتمع
ملتمس للزيادة في ميزانية قطاع الماء
رفع نواب أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، الأربعاء الماضي، في اجتماع احتضنته القاعة المغربية، وحضره نزار بركة، وزير التجهيز والماء وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، ملتمسا إلى رئيس الحكومة، يقضي بالزيادة في ميزانية قطاع الماء. وحذر نواب من مختلف الفرق من أزمة عطش باتت قريبة من المدنأكمل القراءة »
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