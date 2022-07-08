fbpx
مجتمع

ملتمس للزيادة في ميزانية قطاع الماء

منذ ساعتين
رفع نواب أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، الأربعاء الماضي، في اجتماع احتضنته القاعة المغربية، وحضره نزار بركة، وزير التجهيز والماء وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، ملتمسا إلى رئيس الحكومة، يقضي بالزيادة في ميزانية قطاع الماء. وحذر نواب من مختلف الفرق من أزمة عطش باتت قريبة من المدنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.