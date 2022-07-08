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جماهير تنتقم لترحيل الديربي

منذ 5 دقائق
ألحقت أضرارا جسيمة بـ “دونور” وتحقيقات أمنية لضبط المتورطين انتقمت جماهير بيضاوية، من ترحيل “ديربي” الكأس إلى مركب العربي الزاولي وإجرائه دون جمهور، وحجت بكثافة إلى ملعب محمد الخامس، لمتابعة مباراة زامبيا وتونس، لحساب “كان” السيدات، التي احتضنها “دونور”، مساء أول أمس (الأربعاء)، لتمرير رسائل غضبها الشديد على الجامعة والذيأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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