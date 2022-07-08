حوادث
إيقاف أشقاء جريمة قتل بطنجة
أوقفت عناصر البحث القضائي التابعة للدائرة الأمنية الخامسة بطنجة، الثلاثاء الماضي بطنجة، 3 أشقاء مبحوث عنهم للاشتباه في تورطهم في واقعة الضرب والجرح المفضيين للوفاة باستخدام أسلحة بيضاء، التي راح ضحيتها شاب عشريني بحي «كاسابارطا» بوسط المدينة، نهاية الأسبوع الماضي. وحسب مصادر “الصباح”، سقط الأشقاء الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بينأكمل القراءة »
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