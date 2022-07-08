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مجتمع

مقر منظمة إفريقية بالبيضاء

منذ 12 دقيقة
انتخب كبار المنعشين العقاريين بالقارة الإفريقية، بحر الأسبوع الماضي بالبيضاء، المغرب على رأس أول كنفدرالية تجمعهم بمشاركة وفود من 11 بلدا وعدد من السفراء وممثل عن الاتحاد الإفريقي والمصادقة على الميثاق التأسيسي واختيار البيضاء مقرا لها. وحضر الجمع العام التأسيسي للمنظمة المذكورة سفراء مالي وجيبوتي والغابون وممثل عن سفيرة رواندا،أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة



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