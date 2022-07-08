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مجتمع

قافلة “جهويات الاستثمار” تحط بالجهة الشرقية

منذ 6 دقائق
تحديد 87 مشروعا بغلاف استثماري بمليارين و900 مليون سيوفر 10900 منصب شغل مباشر تواصل قافلة «جهويات الاستثمار»، التي تقودها مجموعة البنك الشعبي، مسارها، إذ حطت الرحال بالجهة الشرقية، بعد محطتي الرباط وأكادير. وأفاد المشرفون على المبادرة أن القافلة توقفت، في محطتها الثالثة، بالناظور ووجدة، التي تميزت بإقبال كبير من قبلأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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