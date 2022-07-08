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مجتمع

المحج الملكي يحتاج 120 مليارا جديدة

منذ 6 دقائق
طالب المدير العام للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا بـ “صوناداك” بالبيضاء باسترجاع مبلغ مالي ضخم من الجماعة الحضرية، حدده في أكثر من 120 مليار سنتيم، لاستكمال مشروع المحج الملكي الذي تأخر إنجازه منذ 1989. وقال المدير العام، في عدد من الاجتماعات التي دعت إليها ولاية البيضاء لمتابعة تفاصيل هذاأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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