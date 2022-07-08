مجتمع
المحج الملكي يحتاج 120 مليارا جديدة
طالب المدير العام للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا بـ “صوناداك” بالبيضاء باسترجاع مبلغ مالي ضخم من الجماعة الحضرية، حدده في أكثر من 120 مليار سنتيم، لاستكمال مشروع المحج الملكي الذي تأخر إنجازه منذ 1989. وقال المدير العام، في عدد من الاجتماعات التي دعت إليها ولاية البيضاء لمتابعة تفاصيل هذاأكمل القراءة »
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