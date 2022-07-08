مجتمع
الكـسـاد فـي “أولاد زيــان”
قلق بسبب ضعف الإقبال على الحافلات وأسعار التذاكر تشتعل على غير العادة، هجر المسافرون محطة “أولاد زيان” الطرقية، وتركوا أرباب الحافلات في حيرة من أمرهم، رغم أنها المناسبة الأكثر أهمية في السنة بالنسبة إلى المهنيين، إذ يستغلون إقبال المواطنين عليهم، من أجل رفع الأسعار، دون مراعاة جودة الخدمات، ما جعلأكمل القراءة »
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