مجتمع
“كريدي” الخروف ينعش شركات التمويل
التهاب أسعار الأضحيات دفع الأسر إلى الاقتراض لتغطية تكاليف العيد حجزت شركات التمويل حيزا لها في لوحات الإشهار المنتصبة في أهم الشوارع والمحاور الطرقية لتقديم عروضها بشأن التمويلات المقترحة لتغطية مصاريف العيد. تختلف العروض وتتنوع حسب كل شركة، لكن الهدف واحد يتمثل في إقناع وجلب أكبر عدد من الزبناء لتقديمأكمل القراءة »
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