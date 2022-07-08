حوادث
اختفاء شرطي يستنفر الأمن
ترك سلاحه وهاتفه ببيته وأسرته سجلت بلاغا ومصالح أمنية تسارع الزمن لحل اللغز تسبب اختفاء شرطي بفرقة الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في حالة استنفار أمني قصوى، بعدما اختفى في ظروف غامضة، وسجلت أسرته بلاغا لفائدة العائلة. وأفاد مصدر “الصباح” أن التحرياتأكمل القراءة »
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