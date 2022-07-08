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حوادث

سرقة 38 مليونا من وكالة بنكية

منذ 3 دقائق
باشرت مصالح الدرك التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات عملية سطو استهدفت وكالة بنكية بمركز الجماعة القروية «راس العين»، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، من قبل عصابة إجرامية مجهولة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجناة استولواأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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