حوادث
سرقة 38 مليونا من وكالة بنكية
باشرت مصالح الدرك التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات عملية سطو استهدفت وكالة بنكية بمركز الجماعة القروية «راس العين»، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، من قبل عصابة إجرامية مجهولة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجناة استولواأكمل القراءة »
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