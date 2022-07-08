حوادث
الحبس لموظف سرق معدات “كوفيد”
جنايات فاس أدانت المتهم بخمس سنوات نافذة لأجل اختلاس أموال عامة أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، الثلاثاء الماضي، موظفا بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، ب5 سنوات سجنا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة”، مقابل 30 شهرا سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة لشريكه لإخفائه شيئا متحصلاأكمل القراءة »
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