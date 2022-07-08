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حوادث

12 سنة سجنا لزعيم عصابة السرقة

منذ دقيقتين
استهدفت ضحايا من مراكش والسوالم والبئر الجديد قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة زعيم عصابة للسرقة يتحدر من السوالم، وحكمت عليه ب 12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة واستعمال ناقلات ذات محرك وإخفاء أشياء متحصلأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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