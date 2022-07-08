حوادث
إدانة عون سلطة بالحسيمة
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين الماضي، عون سلطة برتبة مقدم حضري بالمقاطعة الثالثة بمدينة الحسيمة، من أجل مسك المخدرات. وتم إيقاف المعني بالأمر قبل ثلاثة أسابيع بعد ورود اسمه في محاضر الضابطة القضائية، إثر اعتقال شخص عثرت عناصر الشرطة القضائية بحوزته على حوالي كيلوغرام ونصف من مخدرأكمل القراءة »
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