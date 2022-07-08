حوادث
تفكيك معمل لتزوير العلامات التجارية
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بعين تاوجطات، تحت إشراف رئيس المفوضية، الاثنين الماضي، من تفكيك معمل سري مختص في تزوير العلامات التجارية الخاصة بالمنتوجات الغذائية وتجديد تاريخ صلاحية استهلاكها. وأسفرت مداهمة الشرطة القضائية للمصنع السري الكائن بحي وليلي الموجود وسط مدينة عين تاوجطات، بعد توصلها بمعلومات دقيقة حول وجودأكمل القراءة »
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