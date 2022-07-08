حوادث
الارتشاء والابتزاز يورطان “مخازني”
أوهم زميله بتوسطه لدى رئيسه للاستجابة لطلب تنقيله وكمين أطاح به متلبسا أحالت مصالح الدرك الملكي بالدريوش، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، عنصرا منالقوات المساعدة في حالة اعتقال لتورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم الموقوف الذي اختار تحقيق الربح السريع عن طريقأكمل القراءة »
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