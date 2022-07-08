الأولى
تحت الدف
بعدما أثارت جدلا واسعا، بسبب الموظفين “الأشباح”، عادت عمدة الرباط، لتثير جدلا جديدا، وصل صداه إلى المؤسسة التشريعية. ماذا قالت “لالة” أسماء، وهي تجلس جنبا إلى جنب رفقة عزيز درويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، في اجتماع يتعلق بدراسة مشاريع المبادرة الوطنية رفقة العديد من الجمعيات. غلالو، التي باتت تتحدث بدونأكمل القراءة »
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