الأولى
المغاربة يفضلون قوة الاقتصاد على الديمقراطية
62 في المائة قالوا إن الأهم هو السياسات الفعالة وليس شكل الحكومة اتسعت رقعة الإيمان في المغرب بقوة الاقتصاد على حساب الديمقراطية، وبفعالية الحوكمة، بغض النظر عن شكل وطبيعة الحكومة التي تدير شؤونهم، وفقا لدراسة مسحية أجرتها شبكة “الباروميتر العربي”، بـ 11 دولة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتكرس الاعتقاد فيأكمل القراءة »
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