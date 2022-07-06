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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬خاص‭ ‬بالعروس

منذ 45 ثانية
ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬ابتسامتها‭   (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬الضرورية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬عروس‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬سواء‭ ‬أثناء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الضيوف‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬سلوكاتها‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬ ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬إنه‭ ‬كلما‭ ‬كانت‭ ‬كانت‭ ‬ملابس‭ ‬العروس‭ ‬سهلة‭ ‬ومريحة،‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬بحرية‭ ‬وتقلل‭ ‬أي‭ ‬مواقف‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬تنصح‭أكمل القراءة »


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منذ 45 ثانية



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