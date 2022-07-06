أســــــرة
”إيتيكيت” خاص بالعروس
يؤكد المختصون في مجال “الإيتيكيت” أن هناك مجموعة من القواعد الضرورية التي يجب على كل عروس الالتزام بها، سواء أثناء التعامل مع الضيوف أو في سلوكاتها بشكل عام. ويقول المختصون إنه كلما كانت كانت ملابس العروس سهلة ومريحة، تساعدها على التحرك بحرية وتقلل أي مواقف غير مرغوب بها، كما تنصحأكمل القراءة »
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