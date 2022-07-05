أسواق
ياميد” توسع عرضها”
أعلنت “ياميد للترويج العقاري” توسيع عرضها من خلال مشروع سكني حضري فريد من نوعه ومبتكر للبيضاء، اختارت له حي الولفة، باعتباره واحدا من الأحياء الأقل كثافة سكانية في البيضاء، إلى جانب موقعه الإستراتيجي القريب من المطار ومن العديد من المناطق الحيوية، مثل سيدي معروف وأنفا والمركز الحضري الجديد “كازا فينانسأكمل القراءة »
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