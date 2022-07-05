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أسواق

ياميد‭” ‬توسع‭ ‬عرضها‭”‬

منذ 27 ثانية
أعلنت‭ “‬ياميد‭ ‬للترويج‭ ‬العقاري‭” ‬توسيع‭ ‬عرضها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬سكني‭ ‬حضري‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬ومبتكر‭ ‬للبيضاء،‭ ‬اختارت‭ ‬له‭ ‬حي‭ ‬الولفة،‭ ‬باعتباره‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬الأقل‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬في‭ ‬البيضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬موقعه‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬ومن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحيوية،‭ ‬مثل‭ ‬سيدي‭ ‬معروف‭ ‬وأنفا‭ ‬والمركز‭ ‬الحضري‭ ‬الجديد‭ “‬كازا‭ ‬فينانس‭أكمل القراءة »


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